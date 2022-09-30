В Новосибирске продлили арест экс-начальникам Росздравнадзора по региону

Бывшим начальникам Росздравнадзора продлили арест. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Бывшему начальнику финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Александру Махневу изменили меру пресечения. Его арестовали на срок до 1 декабря 2022 года. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Центральном районном суде.

– Такой материал рассматривался, ходатайство следователя удовлетворено, – подтвердили КП-Новосибирск в суде.

Также экс-главе новосибирского Росздравнадзора Елене Хрусталевой продлили домашний арест сроком до 1 декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что Александра Махнева посадили под домашний арест, не удовлетворив ходатайство следователя о помещении в СИЗО купившего поддельный диплом начальника.

Обоих начальников обвиняют по статье о мошенничестве.

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