Начальника отдела новосибирского Росздравнадзора потребовали уволить из-за поддельного диплома

Начальника отдела Росздравнадзора по Новосибирской области уволят из-за диплома. Фото: Александр ГЛУЗ

Начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения новосибирского Росздравнадзора уволят из-за того, что он не окончил вуз и принес в кадровый отдел поддельный диплом. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

– Прокуратура области внесла представление руководителю регионального Росздравнадзора с требованием об увольнении должностного лица с государственной гражданской службы, – рассказали в прокуратуре.

Согласно сайту ведомства, начальником отдела является Александр Махнев. Также из-за поддельного диплома возбудили уголовное дело.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала об обысках и задержании Махнева и руководителя ТО новосибирского Росздравнадзора Елены Хрусталевой. Их посадили под домашний арест по уголовным делам о мошенничестве.

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