В Новосибирске начальника отдела регионального Росздравнадзора отправили под домашний арест. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 4 августа, в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения начальнику отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности в региональном Росздравнадзоре Александру Махневу. Ходатайство следователя об его аресте суд не удовлетворил.

– Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 01 месяц 29 суток, то есть до 01.10.2022, – говорится на сайте суда.

Обвиняют Махнева в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Махнева уволят из-за того, что он не окончил вуз и принес в кадровый отдел поддельный диплом.

Напомним, что под домашним арестом оказалась и глава Росздравнадзора Новосибирской области Елена Хрусталева.

Сообщалось, что обыски в региональном управлении Росздравнадзора прошли 2 августа. Елену Хрусталеву задержали, а у Махнева нашли поддельный диплом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу новосибирского Росздравнадзора посадили под домашний арест за мошенничество

Ее обвинили по уголовной статье (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber