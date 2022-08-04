В Новосибирске начальника отдела регионального Росздравнадзора отправили под домашний арест.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В четверг, 4 августа, в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения начальнику отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности в региональном Росздравнадзоре Александру Махневу. Ходатайство следователя об его аресте суд не удовлетворил.
– Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 01 месяц 29 суток, то есть до 01.10.2022, – говорится на сайте суда.
Обвиняют Махнева в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Махнева уволят из-за того, что он не окончил вуз и принес в кадровый отдел поддельный диплом.
Напомним, что под домашним арестом оказалась и глава Росздравнадзора Новосибирской области Елена Хрусталева.
Сообщалось, что обыски в региональном управлении Росздравнадзора прошли 2 августа. Елену Хрусталеву задержали, а у Махнева нашли поддельный диплом.
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