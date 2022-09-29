Депутат Заксобрания Новосибирской области решил отправиться добровольцем в зону СВО

Ярослав Фролов - депутат Заксобрания Новосибирской области. Фото: zsnso.ru

Депутат Заксобрания Новосибирской области Ярослав Фролов решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Сейчас он работает главным врачом в больнице № 34, а ранее возглавлял министерство труда и соцразвития.

— У нас с ним был разговор на эту тему, он действительно говорил, что готов и хотел бы это сделать. Я ему на это ответил, что с его профессией и опытом врача он был бы очень полезен в нынешней ситуации, — пояснил КП-Новосибирск вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. — Я отношусь к Ярославу Александровичу с большим уважением и такой поступок только еще раз доказывает, что он человек, которого следует уважать.

Пока неизвестно, одобрили ли кандидатуру Ярослава Фролова в военкомате.

Кстати, некоторое время назад Андрей Панферов и сам подал рапорт об участии в СВО. Пока что он находится на рассмотрении. Его примеру последовал также вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

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