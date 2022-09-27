Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко примет участие в спецоперации

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко собирается отправиться в зону спецоперации. Фото: Совет депутатов Новосибирска

Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко планирует принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил КП-Новосибирск во вторник, 27 сентября.

− Мы с боевыми товарищами давно собирались. Поддержали инициативу Андрея Панферова. Вместе с ним, под его командованием собираем подразделение, − рассказал заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска. – Сейчас как раз занимаемся количественным и качественным составами.

Евгений Яковенко добавил, что им предстоит пройти подготовку.

− Все стараемся делать максимально быстро. Но командует Андрей Парфенов. А в армии приказы не обсуждаются, − отметил вице-спикер Горсовета.

Ранее КП-Новосибирск писала, что вице-спикер Новосибирского Заксобрания Андрей Панферов подал рапорт для участия в спецоперации.

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