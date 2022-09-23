«Она сама напоролась»: стали известны подробности убийства девушки в цветастых штанах в Новосибирске

Тело девушки нашли в лесополосе. Фото: "АСТ-54"

Стали известны подробности убийства девушки в цветастых штанах., которую зарезали в Новосибирске. Напомним, что ее тело обнаружили в лесополосе в Первомайском районе города. Подозреваемого задержали, дело уже передано в суд.

- Она сама из детского дома. С этим мужчиной была знакома около 3-х дней. В день убийства он хотел, чтобы погибшая осталась у него, а она отказалась и ушла. Мужчина пошел за ней. После они зашли в лес, и уже оттуда через пару минут он вышел один, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Непроизвольными свидетелями преступления, по словам источника, стали камеры видеонаблюдения.

- На камерах видно, что у него была с собой сумка, а у девушки ничего. Сам же мужчина утверждает, что погибшая сама напоролась на нож. Мол, она начала на мужчину нападать. А он якобы не понял, как нож вонзился в нее, - уточнил источник.

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