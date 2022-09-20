В Новосибирске будут судить 53-летнего мужчину, зарезавшего 27-летнюю девушку в цветастых штанах. Фото: "АСТ-54".

До суда дошло дело 53-летнего мужчины, жестоко убившего 27-летнюю девушку в Первомайском районе города. Труп сибирячки в цветастых штанах нашли в кустах 14 июля. Оказалось, что ее зарезали.

– Следствие установило, что в ночь на 14 июля обвиняемый познакомился с 27-летней девушкой. Он пригласил её к себе на съемную квартиру для распития спиртного. После алкогольного застолья потерпевшая вышла на улицу. Там собутыльники поссорились. В ходе конфликта мужчина нанес девушке 9 ударов ножом, сам с места преступления сбежал. Потерпевшая от полученных травм умерла, – рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Агрессора поймали через сутки после расправы. Он вину признал частично. Сказал, что убивать девушку не хотел. Известно, что задержанный, житель Республики Тыва, ранее был несколько раз судим за насильственные преступления.

Дело рассмотрят в Первомайском районном суде.

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