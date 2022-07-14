Следователи назвали возраст девушки в цветастых штанах, найденной мертвой у дома в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Назван возраст девушки в цветастых штанах, найденной мертвой в кустах в Первомайском районе Новосибирска. Его КП-Новосибирск назвали в региональном СК.

– На месте было обнаружено тело женщины 1996 года рождения, – пояснили в Следственном комитете.

В настоящий момент следователи устанавливают, что стало причиной смерти 26-летней девушки. Информация уточняется.

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