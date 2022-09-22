В Новосибирске покрасят стелу героям ВОВ возле «Ройял Парка»

В Новосибирске покрасят стелу героям ВОВ и подготовят ее постамент. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске отреставрируют стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую недавно вернули на прежнее место в Заельцовском районе. Об этом КП-Новосибирск сообщил прокурор Новосибирска Роман Сивак.

– Демонтаж этой стелы прошел по решению администрации Центрального округа города Новосибирска. Как поясняли чиновники, это было связано с тем, что на этом земельном участке предполагалось строительство объекта, а конкретно – гостиницы. Пояснялось так, что ее переместят в другое место, и она будет храниться на территории застройщика, который арендует этот земельный участок, – рассказал КП-Новосибирск Роман Сивак.

После этого мэрии внесли представление, которое сейчас находится на рассмотрении. В прокуратуре потребовали вернуть памятник на место. Стелу установили обратно 19 сентября.

– Ее сейчас еще приведут в более-менее нормативное состояние. Произведут окрас, подготовят постамент, – заметил прокурор.

Сейчас в прокуратуре проверяют законность аренды земли и выдачи разрешения на строительство гостиницы. Также ожидают ответ от чиновников, почему стела не была включена в реестр памятных объектов.

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