В Новосибирской области отменили салют на юбилей региона из-за спецоперации на Донбассе

В Новосибирской области отменили праздничный фейерверк. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил об отмене салюта на 85-летие региона. Данную информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Ряд праздничных мероприятий останется в силе – например, выступления Полины Гагариной, Ханны и других исполнителей. Концерт поспособствует сплочению жителей региона.

Однако, как отметил Андрей Травников, организовывать фейерверк на фоне проведения специальной военной операции на Донбассе в настоящее время неуместно. Для салюта необходим серьезный повод.

Напомним, ранее губернатора Андрея Травникова призвали отказаться от пышного празднования юбилея Новосибирской области. Отмечать день рождения региона будут с 22 по 24 сентября на Михайловской набережной.

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