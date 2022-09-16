Губернатора Андрея Травникова призвали отказаться от пышного празднования юбилея Новосибирской области

Андрея Травникова попросили отказаться от пышного празднования юбилея Новосибирской области. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова попросили отказаться от пышного празднования юбилея Новосибирской области. Нашему региону в этом году исполняется 85-лет. В честь этого в Новосибирске запланирована достаточно масштабная праздничная программа. В том числе, на празднике должны будут выступить певицы Полина Гагарина и Ханна.

— Уважаемый Андрей Александрович Травников! Обращаемся к вам с предложением пересмотреть регламент празднования дня Новосибирской области!

Предлагаем отказаться от дорогостоящих московских гостей и праздничного салюта, — написала у себя на странице сибирячка Алена Быструшкина. — Можно оставить выступления местных артистов и коллективов, никто не против ярмарки. А сохранённые средства логичнее отправить на нужды нашей доблестной армии.

Алена также отмечает, что праздник можно совместить с патриотической повесткой.

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