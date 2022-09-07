Следователи проводят проверку после смерти девочки-младенца в новосибирском роддоме. Фото: предоставлено Анной.

Новосибирские следователи организовали проверку после того, как «Комсомолка» рассказала о смерти младенца в новосибирском роддоме. Трагедия произошла в мае 2022 года.

– По факту публикации о смерти новорожденной девочки организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, – рассказали КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

«Комсомолка» писала, что девочка, которую родители успели назвать Дианой, родилась 5 мая. А на третьи сутки умерла. Мама ребенка уверена, роды ей затянули: вовремя не прооперировали, промедлили. Поэтому малышка наглоталась зеленых вод. После рождения врачи заявили, что организм крохи поедает страшная инфекция. Только какая именно, так и не выявили. Ни при жизни, ни после смерти. Заявили, что дело в матери, которая якобы в беременность чем-то переболела. Однако анализы женщины говорят об обратном. Кстати, произошло ЧП в том же роддоме, где младенец выпал на пол вниз головой во время родов. Обе беды случились в смену одного и того же врача. Об этом свидетельствуют медицинские документы.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

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