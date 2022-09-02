Суд признал незаконными штрафы, выписанные за парковку самокатов в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными штрафы, выписанные за парковку самокатов Whoosh. Об этом сообщается на сайте суда.

В июне мэрия Новосибирска подала в суд на кикшеринговую компанию. Поводом стала неправильная парковка электросамокатов и отсутствие разрешения на размещение пунктов проката в городе.

Компанию хотели привлечь к административной ответственности. Ей грозил штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей. Это возмутило представителей Whoosh. По их словам, все обязательства соблюдались. В итоге кикшеринг подал четыре иска к мэрии.

Суд оказался на стороне «Вуша».

− Признать незаконным и отменить постановление о привлечении ООО «ВУШ» к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 5.2 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 («Размещение нестационарных объектов, предназначенных для бытового обслуживания населения, без соответствующего разрешения»), − говорится на сайте Арбитражного суда.

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