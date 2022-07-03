Кикшеринг подал иски к мэрии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске кикшеринг Whoosh подал иски к мэрии. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда.

- Исковое заявление о признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности, - говорится в карточке дела. Напомним, что в начале июня мэрия подала в суд на кикшеринговые компании. Власти хотят, чтобы самокаты парковали правильно.

Тогда правительство хотела обязать владельцев компаний платить за несоблюдение правил Цена - 100 тысяч рублей за каждый самокат, брошенный в неположенном месте.

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