Кикшеринг подал иски к мэрии.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске кикшеринг Whoosh подал иски к мэрии. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда.
- Исковое заявление о признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности, - говорится в карточке дела. Напомним, что в начале июня мэрия подала в суд на кикшеринговые компании. Власти хотят, чтобы самокаты парковали правильно.
Тогда правительство хотела обязать владельцев компаний платить за несоблюдение правил Цена - 100 тысяч рублей за каждый самокат, брошенный в неположенном месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэрия Новосибирска подала в суд на кикшеринговые компании
Власти хотят, чтобы самокаты парковали правильно (подробности)
«К Новосибирску стали относиться как к папуасам»: почему мэрия требует с кикшеринга 100 тысяч за каждый неправильно припаркованный самокат
Депутаты с позицией властей согласны, а вот прокатчики – нет (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер