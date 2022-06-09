Мэрия Новосибирска подала в суд на кикшеринговые компании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске мэрия подала в суд на кикшеринговые компании Whoosh и Urent. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в администрации.

- Первого июля 2021 года мэрия Новосибирска заключила соглашение с ООО «Юрентбайк.ру» и ООО «ВУШ». Данные копании должны были соблюдать определенные правила. Например, не ставить электросамокаты ближе 5 метров до остановок общественного транспорта и ближе 15 метров до входов в метро. Кроме того, они могли размещать пункты проката только при получении разрешения, - сообщили в мэрии. – В итоге ООО «Юрентбайк.ру» и ООО «ВУШ» нарушили обязательства.

Обращение от мэрии поступило в региональный арбитражный суд. Правительство намерено обязать Whoosh и Urent платить неустойку за неправильную парковку самокатов. Размер неустойки – 100 тысяч рублей за каждый самокат, который оставили в неположенном месте.

В «Юрент» не согласны с позицией мэрии. Там заявили, что соблюдают все соглашения. По словам представителей компании, они уже получили разрешение на размещение 126 парковок в городе.

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