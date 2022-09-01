В Новосибирске судят экс-главного детского психиатра Сибири за хищение

В Новосибирске проходит суд над бывшим главным детским психиатром Сибири. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске проходит суд над бывшим главным детским психиатром Сибири Валентиной Макашевой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело рассматривает Центральный районный суд Новосибирска. Валентину Макашеву обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата вверенных средств в особо крупном размере». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело возбудили в мае 2021 года. По данным следователей, Макашева фиктивно трудоустраивала людей, которые по факту не исполняли свои трудовые функции. За них она получала зарплату. За период с 2009 по 2020 годы Валентина похитила около 10 миллионов рублей.

Пока шло следствие, женщина практически полностью возместила ущерб. Валентина выплатила более восьми с половиной миллионов рублей.

Как сообщил руководитель отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павел Илык, экс-главный детский психиатр Сибири признала свою вину.

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