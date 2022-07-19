Главный детский психиатр по Сибири Валентина Макашева, обвиняемая в хищении 9,7 млн рублей, предстанет перед судом

Главный детский психиатр по Сибири Валентина Макашева, обвиняемая в хищении 9,7 млн рублей, престанет перед судом. Фото: Управление судебного департамента НСО.

В Новосибирске будут судить главного детского психиатра по Сибири Валентину Макашеву. Обвиняют экс-главврача «Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера» в присвоении в особо крупном размере. Обвинительное заключение по части 4 статьи 160 УК РФ утвердили в прокуратуре Новосибирской области.

– Следствие установило, что главврач диспансера в период с 2009 по 2020 годы фиктивно трудоустроила в медицинское учреждение 5 лиц, которые по факту не исполняли свои трудовые функции. Начисленная заработная плата причислялась на счета банковских карт фиктивно трудоустроенных лиц, – пояснили в прокуратуре.

Общая сумма ущерба превысила 9,7 млн рублей. Во время предварительного следствия Макашева возместила более 8,5 млн.

Уголовное дело экс-главврача рассмотрит Центральный районный суд.

Ранее КП-Новосибирск писала, что силовики нагрянули к Макашевой 24 мая 2021 года. Известно, обыски прошли на рабочем месте и в доме психиатра. Во время обысков силовики изъяли документы. Санкции статьи, которую инкриминируют Макашевой, предусматривают до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

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