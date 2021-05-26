В Новосибирске главного детского психиатра по Сибири Валентину Макашеву арестовали на 2 месяца. Фото: Управление судебного департамента НСО

В среду, 26 мая, в Центральном районном суде определили меру пресечения главному врачу областного детского психоневрологического диспансера Валентине Макашевой. Известно, что заседание прошло в закрытом режиме. Об итогах слушания КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Валентину Макашеву отправили в СИЗО на 2 месяца. Сумма, которая фигурирует по делу о растрате — 3 миллиона рублей. Предварительно известно, в медучреждении фигурировали «мертвые души». Сама психиатр вину признала частично, заявив, что все деньги направляла на стационар,— уточнил источник.

Напомним, силовики нагрянули к ней в понедельник, 24 мая. Известно, обыски прошли на рабочем месте и в доме психиатра. Во время обысков силовики изъяли документы. Макашевой инкриминируют 160-ю статью УК РФ «Присвоение или растрата». Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

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