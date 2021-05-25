В Новосибирске задержали главного детского психиатра по Сибири Валентину Макашеву.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Стало известно о задержании главного врача областного детского психоневрологического диспансера Валентины Макушевой. Силовики нагрянули к ней накануне, 24 мая. Известно, обыски прошли на рабочем месте и в доме психиатра. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник в правоохранительных органах.
— Во время обысков силовики изъяли документы. Макашевой инкриминируют 160-ю статью УК РФ «Присвоение или растрата». Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. На завтра, 26 мая, запланирован арест. Более подробная информация станет известна позже, — уточнил источник.
В приемной Валентины Макушевой отказались комментировать информацию о задержании и обысках.
Отметим, Валентина Макушева — главный внештатный детский специалист-психиатр Министерства здравоохранения России по Сибирскому федеральному округу. Именно она предложила создать в общеобразовательных школах специальные классы, в которых смогут учиться дети с аутизмом.
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