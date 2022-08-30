Андрей Травников высоко оценил капитальный ремонт ЛДС «Сибирь»

В Новосибирске завершили капитальный ремонт ЛДС «Сибирь». Фото: Правительство НСО

В Новосибирске завершили капитальный ремонт ЛДС «Сибирь». Губернатор региона Андрей Травников высоко оценил результаты проделанных работ.

— Большой комплекс задач приходилось решать, при этом не прерывая чемпионата. Здесь реализованы сложнейшие технические проекты. Не меняя размеров, габаритов здания, удалось внести в него новый, современный уровень комфорта и для болельщиков, и для хоккеистов, — пояснил глава региона.

Губернатор региона Андрей Травников высоко оценил результаты проделанных работ. Фото: Правительство НСО

Ремонт в ЛДС стартовал в 2018 году. За это время у здания обновили фасад, интерьер, капитально отремонтировали гостевые раздевалки, судейские помещения, комнаты допинг-контроля, помещения общепита, технические и инженерные помещения. А также залили новое ледовое поле, соорудили новые трибуны и фуд-корт. Вместимость обновленного ЛДС составляет более 6 тысяч человек. Обошлись работы в 1, 17 миллиард рублей.

Ремонт длился четыре года. Фото: Правительство НСО

Напомним, параллельно в Новосибирской области идет строительство нового ледового дворца, а также станции метро «Спортивная». В начале августа на новый ЛДС уже поступили первые 500 кресел. Всего их там будет около 10, 5 тысяч. Планируется, что уже в ноябре на новой ледовой арене проведут первый тестовый матч. А парк, который разбили вокруг ЛДС, станет основной площадкой для празднования Дня города в 2023 году.

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