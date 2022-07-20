Первый хоккейный матч в новом ЛДС в Новосибирске пройдет в ноябре

В ноябре в ЛДС пройдет первый хоккейный матч. Фото: правительство НСО

В ноябре 2022 года в новом ЛДС планируют провести первый хоккейный матч. Об этом в среду, 20 июля, в эфире телеканала ОТС сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам губернатора, изначально арену должны были сдать в мае. Но генподрядчик с этой задачей не справился.

- Несмотря на все сложности, сроки остаются прежними. Мы ориентируемся на сдачу объекта в этом году. А тестовый матч проведем в ноябре, - заявил Андрей Травников.

Работы внутри и снаружи ЛДС продолжаются. Еще предстоит провести отделку, наладку и монтаж.

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