В Новосибирске основной площадкой Дня города в 2023 году станет новый парк Арена

Парк откроют осенью 2022 года. Фото: Анна Терешкова

В Новосибирске огромный парк Арена вокруг нового ЛДС сдадут осенью этого года. Он станет основной площадкой для празднования 130-летия города в 2023 году. Об этом в прямом эфире канала ОТС 20 июля сообщил губернатор Андрей Травников.

— Что касается Дня города, то при планировании нового ЛДС и парка я предложил мэрии предусмотреть возможность проводить там крупные городские мероприятия и попросил смоделировать, как будут размещаться сцены и люди, — рассказал Травников.

По его словам, в Новосибирске нет достаточно большой площадки, где можно было бы проводить мероприятия городского масштаба. Площадь Ленина, где их обычно проводят, по сути, лишь большой перекресток.

Напомним, что День города в 2022 году не обошелся без пробок и огромного столпотворения людей, пришедших на праздничный салют. Пришлось даже перекрыть улицу Большевистскую.

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