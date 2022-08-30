Продавцы пожаловались на приятелей школьника, запертого в холодильнике в Новосибирске

Ребенок пожаловался, что его заперли в холодильной камере супермаркета Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Новосибирске продавцы ТЦ на Селезнева рассказали о приятелях 9-летнего мальчика, запертого в холодильнике из-за найденной просрочки. Компания недавно уже устраивала скандал в супермаркете:

- Продавцы говорят, что неделю назад дети ходили и заливали просроченные сыры шипучей жидкостью, возможно перекисью. Может, с учетом этого администратор решил напугать ребенка. Я считаю, если нашли просрочку – не имели права ее портить, хамить кассирам, кричать: «Вы преступники, а я молодец, герой», - рассказала КП-Новосибирск продавец соседнего магазина.

Женщина считает, что изымать просрочку нужно в присутствии проверки. Для этого сначала нужно звонить в «Роспотребнадзор».

Напомним, скандал случился днем 29 августа в супермаркете ТЦ на Селезнева, 46/1. Следователи обнаружили в СМИ информацию о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика. Произошло это якобы из-за того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.

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