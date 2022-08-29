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Происшествия29 августа 2022 10:57

В новосибирском магазине школьника закрыли в холодильнике за то, что он попросил убрать просрочку

Сейчас в случившемся разбираются следователи
Галина СИМОНОВА
сотрудник магазина закрыл школьника в холодильнике после того как он указал на просрочку на полках.

сотрудник магазина закрыл школьника в холодильнике после того как он указал на просрочку на полках.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сотрудник магазина закрыл школьника в холодильнике после того как он указал на просрочку на полках. Ребенку удалось освободиться — сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

— Выявлена информация о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина, — сообщили в областном СК.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту.

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