В новосибирском магазине школьника закрыли в холодильнике за то, что он попросил убрать просрочку

сотрудник магазина закрыл школьника в холодильнике после того как он указал на просрочку на полках.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске сотрудник магазина закрыл школьника в холодильнике после того как он указал на просрочку на полках. Ребенку удалось освободиться — сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.
— Выявлена информация о том, что сотрудник магазина по улице Селезнева закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина, — сообщили в областном СК.
Сейчас следователи проводят проверку по данному факту.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер