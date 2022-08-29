Прокуратура проверит магазин, где школьника заперли в холодильнике

В Новосибирске прокуратура проверит супермаркет, где 9-летнего мальчика заперли в холодильнике.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске прокуратура проверит супермаркет, где 9-летнего мальчика заперли в холодильнике. Напомним, история произошла 23 августа по улице Селезнева, дом 46/1. Школьник вместе с друзьями пришел в магазин, увидел на полках просрочку и попросил сотрудников убрать ее с полок. Однако вместо этого они отвели мальчика в холодильную камеру и заперли там.
— Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер, — сообщили в областной прокуратуре.
Проверку по данному факту проводит также следственный комитет.
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Сейчас в случившемся разбираются следователи (подробнее).
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