Прокуратура проверит магазин, где школьника заперли в холодильнике

В Новосибирске прокуратура проверит супермаркет, где 9-летнего мальчика заперли в холодильнике. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске прокуратура проверит супермаркет, где 9-летнего мальчика заперли в холодильнике. Напомним, история произошла 23 августа по улице Селезнева, дом 46/1. Школьник вместе с друзьями пришел в магазин, увидел на полках просрочку и попросил сотрудников убрать ее с полок. Однако вместо этого они отвели мальчика в холодильную камеру и заперли там.

— Прокуратурой запрошены и в настоящее время изучаются материалы, поступившие по данному поводу в правоохранительные органы, на предмет полноты принятых ими мер, — сообщили в областной прокуратуре.

Проверку по данному факту проводит также следственный комитет.

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Сейчас в случившемся разбираются следователи (подробнее).

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