Суд отказался смягчить приговор экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгению Покушалову

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор экс-замдиректора клиники Мешалкина в Новосибирске Евгению Покушалову. Фото: meshalkin.ru

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор экс-замдиректора клиники Мешалкина в Новосибирске Евгению Покушалову. Его приговорили к 2, 5 годам колонии за финансовые махинации с госконтрактами. Он также должен был выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Защита Покушалова пыталась обжаловать приговор, но кассация оставила в силе решение Центрального районного суда.

Напомним, в ходе следствия сам Покушалов признался в растрате 1, 9 миллиарда рублей. Известно, вину он не отрицал и сотрудничал со органами. В своем последнем слове на одном из судебных заседаний он заявил, что в преступную схему его втянули другие руководители клиники. Позже он и его сообщники возместили нанесенный Минздраву ущерб в размере 960 миллионов рублей. Имущество фигурантов в ходе следствия арестовали. У самого Евгения Покушалова конфисковали две квартиры в Нью-Йорке, их стоимость превышает 123 миллиона рублей.

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