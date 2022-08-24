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Общество24 августа 2022 5:23

Осужденный за браконьерство Олег Конюк снова стал главой Убинского района Новосибирской области

За него проголосовали 17 депутатов из 17 присутствующих
Анастасия ХРОМЫХ
Убинский район Новосибирской области снова возглавил осужденный за браконьерство Олег Конюк. Фото: администрация Убинского района

Убинский район Новосибирской области снова возглавил осужденный за браконьерство Олег Конюк. Фото: администрация Убинского района

Убинский район Новосибирской области снова возглавил осужденный за браконьерство Олег Конюк. Об этом сообщили в группе местной администрации «ВКонтакте».

Напомним, в декабре 2018 года Олег Конюк во время охоты убил лосиху и двух лосят. Ущерб государству оценили в 880 тысяч рублей. Глава Убинского района оказался на скамье подсудимых, но в 2020 году его оправдали.

В марте 2021 года Новосибирский областной суд отменил решение первой инстанции. Чиновника признали виновным и оштрафовали его на 800 тысяч.

16 июня 2022 года Конюка сняли с поста за браконьерство.

Во вторник, 23 августа, состоялась внеочередная одиннадцатая сессия Совета депутатов Убинского района. На ней решали, кто возглавит Убинский район Новосибирской области.

− Единогласно Главой нашего района избран Олег Федорович Конюк. За него проголосовали 17 депутатов из 17 присутствующих, − сообщили в группе администрации.

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