Осужденный за браконьерство Олег Конюк снова стал главой Убинского района Новосибирской области

Убинский район Новосибирской области снова возглавил осужденный за браконьерство Олег Конюк. Фото: администрация Убинского района

Убинский район Новосибирской области снова возглавил осужденный за браконьерство Олег Конюк. Об этом сообщили в группе местной администрации «ВКонтакте».

Напомним, в декабре 2018 года Олег Конюк во время охоты убил лосиху и двух лосят. Ущерб государству оценили в 880 тысяч рублей. Глава Убинского района оказался на скамье подсудимых, но в 2020 году его оправдали.

В марте 2021 года Новосибирский областной суд отменил решение первой инстанции. Чиновника признали виновным и оштрафовали его на 800 тысяч.

16 июня 2022 года Конюка сняли с поста за браконьерство.

Во вторник, 23 августа, состоялась внеочередная одиннадцатая сессия Совета депутатов Убинского района. На ней решали, кто возглавит Убинский район Новосибирской области.

− Единогласно Главой нашего района избран Олег Федорович Конюк. За него проголосовали 17 депутатов из 17 присутствующих, − сообщили в группе администрации.

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