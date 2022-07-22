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Общество22 июля 2022 6:49

Бывший глава Убинского района за сутки оплатил штраф в 800 тысяч за браконьерство

Сделал он это после того, как ему пригрозили реальным сроком
Анастасия ХРОМЫХ
Осужденный за браконьерство бывший глава Убинского района оплатил штраф.

Осужденный за браконьерство бывший глава Убинского района оплатил штраф.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший глава Убинского района Олег Конюк, осужденный за убийство лосихи и двух лосят, выплатил штраф за браконьерство. Информация появилась на сайте УФССП по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2018 года в охотхозяйстве «Невское». Ущерб государству оценили в 880 тысяч рублей. Олег Конюк оказался на скамье подсудимых, но в 2020 году его оправдали.

В марте 2021 года Новосибирский областной суд отменил решение первой инстанции, признал Конюка виновным и оштрафовал его на 800 тысяч.

Выплачивать штраф экс-глава Убинского района не хотел. Он перевел деньги только после того, как ему пригрозили реальным сроком.

- После того, как мужчина не оплатил назначенный штраф, исполнительные документы передали судебным приставам для принудительного взыскания. Должнику дали 35 дней. Также его предупредили – если он не оплатит штраф в установленный срок, наказание заменят. Тогда ему будет грозить до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Олег Конюк не стал рисковать и за сутки оплатил штраф.

Ранее КП-Новосибирск писала, что главу Убинского района Новосибирской области уволили за убийство лосихи и лосят.

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