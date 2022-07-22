Бывший глава Убинского района за сутки оплатил штраф в 800 тысяч за браконьерство

Осужденный за браконьерство бывший глава Убинского района оплатил штраф. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший глава Убинского района Олег Конюк, осужденный за убийство лосихи и двух лосят, выплатил штраф за браконьерство. Информация появилась на сайте УФССП по Новосибирской области.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2018 года в охотхозяйстве «Невское». Ущерб государству оценили в 880 тысяч рублей. Олег Конюк оказался на скамье подсудимых, но в 2020 году его оправдали.

В марте 2021 года Новосибирский областной суд отменил решение первой инстанции, признал Конюка виновным и оштрафовал его на 800 тысяч.

Выплачивать штраф экс-глава Убинского района не хотел. Он перевел деньги только после того, как ему пригрозили реальным сроком.

- После того, как мужчина не оплатил назначенный штраф, исполнительные документы передали судебным приставам для принудительного взыскания. Должнику дали 35 дней. Также его предупредили – если он не оплатит штраф в установленный срок, наказание заменят. Тогда ему будет грозить до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Олег Конюк не стал рисковать и за сутки оплатил штраф.

Ранее КП-Новосибирск писала, что главу Убинского района Новосибирской области уволили за убийство лосихи и лосят.

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