Главу Убинского района Новосибирской области уволили за убийство лосихи и лосят

Конюка уволили за браконьерство. Фото: zem54.ru

Главу Убинского района Олега Конюка сняли с поста за браконьерство в Новосибирской области. Такое решение принял Совет депутатов района в четверг, 16 июня.

— Полномочия главы района досрочно прекращены на основании вступления в силу обвинительного приговора суда, — сообщил КП-Новосибирск председатель Совета депутатов Убинского района Сергей Сучков.

Напомним, что браконьерство, а точнее убийство беременной лосихи и двух лосят произошло в декабре 2018 года в охотхозяйстве «Невское». Ущерб государству оценили на 880 тысяч рублей, и вскоре на скамье подсудимых оказался теперь уже экс-глава Олег Конюк. Однако чиновника оправдали в 2020 году. А в марте 2021 Новосибирский областной суд отменил решение первой инстанции, признал Конюка виновным и назначил штраф в 800 тысяч рублей.

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