В Новосибирске водитель скорой получил три года колонии-поселения за смерть 7-летней девочки

Виновник не заметил ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске суд вынес приговор водителю «скорой», который насмерть сбил 7-летнюю девочку на тротуаре. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

- Суд назначил подсудимому три года лишения свободы колонии-поселения с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Гражданский иск родителей удовлетворен на сумму в 1,5 млн рублей морального вреда и более 66 тысяч материального вреда также полностью удовлетворен, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Трагедия случилась днем 11 октября 2021 года возле дома на улице Трикотажной, 56. По данным ГИБДД, машина «скорой помощи» приехала на вызов к пациенту. 50-летний водитель стал сдавать задним ходом и не заметил 7-летнюю девочку на тротуаре. Он задавил ребёнка. Малышка от полученных травм погибла на месте.

Виновник ДТП сперва лишь частично признал вину, но на суде раскаялся и принес извинения отцу погибшей. Гособвинитель просила суд назначить ему 3 года колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года. Отец погибшей настаивал на максимально строгом наказании.

- Прошел почти год после трагедии. В том месте ничего не изменилось – никаких ограждений, машины ездят и паркуются на пешеходной части. Рядом детский сад с яслями №329, музыкальная школа №3 и школа №153, идет большой поток детей. Многие катаются на самокатах и велосипедах. Но родители же не могут с ними ходить постоянно за ручку с детьми, – рассказал КП-Новосибирск отец погибшей девочки Алексей.

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