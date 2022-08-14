В Новосибирске водитель «Скорой помощи» на суде извинился перед родителями девочки, которую насмерть сбил

Водитель признал вину только на суде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске судят водителя «скорой», виновного в смертельном ДТП. Напомним, трагедия случилась днем 11 октября 2021 года возле дома на улице Трикотажная, 56. По данным ГИБДД, машина «Скорой помощи» приехала на вызов к пациенту. Водитель стал сдавать задним ходом и не заметил 7-летнюю девочку на тротуаре: от полученных травм она умерла.

- Прошел почти год после трагедии. В том месте ничего не изменилось – никаких ограждений, машины ездят и паркуются на пешеходной части. Рядом детский сад с яслями №329, музыкальная школа №3 и школа №153, идет большой поток детей. Многие катаются на самокатах и велосипедах. Но родители же не могут с ними ходить постоянно за ручку, – рассказал КП-Новосибирск отец погибшей девочки Алексей.

50-летний водитель «скорой» на суде признал свою вину.

- Обвиняемый раскаялся и принес извинения отцу погибшей. Прокуратура попросила суд назначить ему 3 года колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Семья девочки с этим не согласна:

- Три года в колонии-поселении – недостаточно для непреднамеренного убийства ребенка. Должен быть реальный срок, – уверен отец погибшей девочки Алексей.

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