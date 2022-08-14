Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 10:55

В Новосибирске водитель «Скорой помощи» на суде извинился перед родителями девочки, которую насмерть сбил

Мужчина признал свою вину
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Водитель признал вину только на суде

Водитель признал вину только на суде

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске судят водителя «скорой», виновного в смертельном ДТП. Напомним, трагедия случилась днем 11 октября 2021 года возле дома на улице Трикотажная, 56. По данным ГИБДД, машина «Скорой помощи» приехала на вызов к пациенту. Водитель стал сдавать задним ходом и не заметил 7-летнюю девочку на тротуаре: от полученных травм она умерла.

- Прошел почти год после трагедии. В том месте ничего не изменилось – никаких ограждений, машины ездят и паркуются на пешеходной части. Рядом детский сад с яслями №329, музыкальная школа №3 и школа №153, идет большой поток детей. Многие катаются на самокатах и велосипедах. Но родители же не могут с ними ходить постоянно за ручку, – рассказал КП-Новосибирск отец погибшей девочки Алексей.

50-летний водитель «скорой» на суде признал свою вину.

- Обвиняемый раскаялся и принес извинения отцу погибшей. Прокуратура попросила суд назначить ему 3 года колонии-поселения с лишением водительских прав на 2 года, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Семья девочки с этим не согласна:

- Три года в колонии-поселении – недостаточно для непреднамеренного убийства ребенка. Должен быть реальный срок, – уверен отец погибшей девочки Алексей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочку не увидели, слишком маленькая...»: подробности ДТП в Новосибирске, где скорая задавила 7-летнего ребенка

Спасти малышку не удалось, следователи возбудили уголовное дело против водителя (подробнее)

В Новосибирске скорая помощь насмерть сбила 7-летнюю девочку

Это произошло в Дзержинском районе (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber