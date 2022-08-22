В Новосибирске поджигателя приюта «Сибирский алабай» отправили на лечение. Фото: предоставлено Дилярой

Мужчину, который устроил пожар в приюте «Сибирский алабай», отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Такое решение вынес Заельцовский районный суд.

Напомним, все произошло 7 февраля 2022 года. В результате пожара в приюте, расположенном на улице 2-й Светлановской, погибли четыре собаки. В поджоге сознался один из работников приюта.

Как позже рассказала одна из волонтеров, мужчина злоупотреблял алкоголем. Из-за этого над ним часто подшучивали. Устроить поджог сибиряк мог из-за обиды на коллег, а также из-за возникшей ссоры с хозяйкой приюта.

В суде интересы приюта представлял адвокат Сергей Егоров. В группе своего юридического центра «ВКонтакте» мужчина поделился подробностями дела.

− 16 августа 2022 года Заельцовский районный суд закончил рассмотрение уголовного дело по обвинению гражданина Гейко в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 167 УК РФ и пунктом «Д» части второй статьи 245 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» и «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель», − рассказал адвокат.

По словам Сергея Егорова, психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый является невменяемым из-за злоупотребления алкоголем. В итоге его направили на лечение.

До дня судебного заседания подсудимый находился в СИЗО.

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