«Он не хотел смерти собакам»: в поджоге новосибирского приюта обвиняют бывшего работника

Пожарные успели спасти людей и большую часть собак. Фото: sib_alabai

Поздно вечером в понедельник, 7 февраля, в новосибирском приюте «Сибирский Алабай» на улице 2-й Светлановской произошел страшный пожар.

Руководитель приюта Валерия рассказала КП-Новосибирск, что считает виновным в поджоге одного из работников приюта, который сам во всем признался. Погибли 4 собаки, и еще одна убежала. КП-Новосибирск выяснили подробности случившегося.

«ОБИДЕЛСЯ И УСТРОИЛ ПОДЖОГ»

Руководитель приюта Валерия рассказала, что после пожара бывший сотрудник сам сдался полиции.

— Только что приезжали специалисты, они изъяли жидкость, «вэдэшку» (WD-40 — аэрозольный спрей). Он сам сказал, что поджег, сознался во всем. Он задержан со вчерашнего дня, сам пришел туда, сказал, мол, мне жалко собак, я сам поджег пристройку, — уже не сдерживая эмоций, рассказала руководитель приюта.

Мужчина жил в пристройке, ухаживал за инвалидом, говорил, что якобы тот постоянно унижал его. Потом попросился пожить вместе со всеми. Ему разрешили, а взамен он выполнял мелкую работу.

Парень любил выпивать, и его ругали его за это.

— Ну обиделся на нас, мы его ругали, говорили: «Усатый, не пей!». Хотя не знаю, как можно было так обидеться, чтобы поджог устроить. Мы живем в основном доме, а он поджег пристройку, в которой сам жил с инвалидом. Там кухня для собак, мы там чай пили, волонтеры туда приходили, — вспоминает Валерия.

«ОН НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ СОБАКИ УМЕРЛИ»

— Он не хотел, чтобы собаки умерли, он бы их выпустил, — продолжает Валерия. — Ему их жалко, он не хотел их смерти. По основной версии, он намеренно поджег эту пристройку, где жил инвалид, и убежал через окно. Когда разгорелся пожар, он не поднял нас, а полиции сказал, что кричал. Что там кричать, там надо долбить в окна и в двери, мы бы услышали и успели спасти собак, — рассказывает женщина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются подробности происшествия.

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