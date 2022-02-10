Стали известны новые подробности поджога в новосибирском приюте «Сибирский Алабай»

Сгорела пристройка приюта, в которой собакам варили еду и устраивали теплый ночлег. Фото: Диляра.

Во время пожара в пристройке новосибирского приюта «Сибирский Алабай» 7 января погибли 4 собаки. В полиции подозревают в поджоге бывшего помощника приюта, который, как думали волонтеры, очень любил собак. Мужчина сам сознался в том, что поджег здание и сбежал через окно.

Волонтер приюта Диляра рассказала КП-Новосибирск о возможной причине трагедии: мужчина поссорился с хозяйкой приюта. Накануне перед инцидентом мужчина захотел подключить антенну на улице, но ему не разрешили, так как было уже темно. После этого хозяйка с мужем ушли в дом, а помощник остался в пристройке.

— Лера [хозяйка дома-приюта] проснулась и увидела пожар. Ее дом в полуметре от пристройки, где жил этот работник. Она его и приютила, когда он от соседа ушел, а он в ответ так отплатил. Мы видели, как он относился к собакам, и совсем не ожидали такого, — объясняет девушка.

Никто так и не понял, что стало поводом для поджога. Фото: Диляра

Этот работник, по словам волонтеров, стал приходить в приют в прошлом году. Он жил в доме неподалеку, в комнате с соседом-инвалидом, от которого якобы терпел оскорбления.

За месяц до трагедии соседа забрали его родственники, а мужчина переехал в приют и жил в пристройке. Он чистил снег, кормил собак и якобы очень трепетно к ним относился.

Пристройка состояла из двух частей: на одной стороне был хозяйственный блок с большой плитой, а на другой — новый реабилитационный центр для животных, в котором грелись и отдыхали после операций питомцы. Там же волонтеры проводили свободное время и пили чай.

— На части хозблока поставили старый диванчик, и на этом диванчике он ночевал, когда ушел от соседа, — рассказывает Диляра.

Собаки не ожидали от человека такого предательства. Фото: Диляра

Собаки, которые не смогли выбраться из горящего здания, погибли, а от пристройки осталась горстка обгоревших конструкций.

Теперь, оставшись без «собачьей кухни», хозяйка приюта варит мясо и кашу животным на собственной домашней плите. Она ставит огромный 50-литровый бак на четыре конфорки. Варится еда долго, поэтому не всем собакам хватает, остальных перевели на сухой корм. Волонтеры заметили, что животные перенесли смену питания хорошо.

— Спасибо добрым людям, нам сейчас очень многие помогают, не знаю, что бы мы без помощи делали, — отмечает Диляра. — Сгоревшую пристройку сейчас помогают разбирать, а что останется, восстановят.

Волонтеры попробуют восстановить пристройку. Фото: Диляра

Судьба подозреваемого пока неизвестна. Полиции он рассказал, что «в результате конфликта с руководителем организации совершил поджог одного из строений, находящихся на территории».

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение имущества», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Однако волонтеры приюта уверены, что мужчина должен ответить за смерть животных. Более того, могли пострадать люди. Огонь чуть не перекинулся на жилой дом, трагедию предотвратили только оперативные действия пожарных.

— Мы хотим, чтобы ему еще дали статью за попытку умышленного убийства, ведь пристройка от дома находится всего в полуметре, а он знал, что Лера с мужем уже ушли отдыхать. И, конечно, статью за жестокое обращение с животными. Наверное, нужно было убедиться, что в пристройке нет животных, раз он их так любит, — считает Диляра.

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