Два новых уголовных дела возбудили против экс-гендиректоров новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс»

В Новосибирске на экс-гендиректоров завода возбудили еще два уголовных дела. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске возбудили два новых уголовных дела на бывших руководителей завода «Тяжстанкогидропресс». Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил помощник прокурора Новосибирской области по СМИ Сергей Чернов.

Речь идет о делах по статье 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве и статье 174 УК РФ об отмывании денег. Их объединили в одно производство с делом о мошенничестве. Два гендиректора нанесли ущерб заводу в 200 миллионов рублей.

Напомним, по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, один из бывших начальников, Николай Степакин, находился под домашним арестом. Второму, Виктору Арановскому, назначали запрет определенных действий. Срок меры пресечения истек 3 августа.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что бывшим начальникам новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» продлевали меры пресечения.

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