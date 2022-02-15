В Новосибирске избрали меру пресечения для двух экс-гендиректоров «Тяжстанкогидропресса»

Подозреваемых освободили из зала суда. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске избрали меру пресечения для двух экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс». Напомним, бывших начальников подозревают в хищениях с предприятия, в результате которого оно лишилось здания, земельного участка, оборудования и 100%-ной доли в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного ООО на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.

Следователи настаивали на том, что находиться подозреваемые должны под стражей. Однако суд оставил их ходатайства без удовлетворения.

— Постановлением Центрального районного суда одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля 2022 года, — сообщили в Центральном районном суде. — А для второго обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, также до 3 апреля этого года.

Подозреваемых освободили прямо из зала суда.

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