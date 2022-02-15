В Новосибирске избрали меру пресечения для двух экс-гендиректоров «Тяжстанкогидропресса»

Подозреваемых освободили из зала суда.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске избрали меру пресечения для двух экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс». Напомним, бывших начальников подозревают в хищениях с предприятия, в результате которого оно лишилось здания, земельного участка, оборудования и 100%-ной доли в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного ООО на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.
Следователи настаивали на том, что находиться подозреваемые должны под стражей. Однако суд оставил их ходатайства без удовлетворения.
— Постановлением Центрального районного суда одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля 2022 года, — сообщили в Центральном районном суде. — А для второго обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, также до 3 апреля этого года.
Подозреваемых освободили прямо из зала суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске экс-руководители завода «Тяжстанкогидропресс» попались на хищениях
Сумма ущерба, который нанесли руководители, превысила 200 миллионов рублей (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145- -03
Почта kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер