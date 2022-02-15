В Новосибирске экс-руководители завода «Тяжстанкогидропресс» попались на хищениях. Фото: Светлана Макеева

В Новосибирске сотрудники УФСБ совместно с полицией задержали экс-руководителей завода «Тяжстанкогидропресс». Бывших начальников подозревают в хищениях с предприятия. Об этом рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

— Известно, на протяжении 4-х лет, с 2016 по 2020, руководители, не ставя в известность акционеров и членов Совета директоров завода, заключали сделки, направленные на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате их действий завод «Тяжстанкогидропресс» лишился здания, земельного участка, промышленного оборудования и 100%-ной доли в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного ООО на общую сумму свыше 200 млн рублей, — говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

На экс-руководителей завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Оба фигуранта задержаны.

Во вторник, 15 февраля, суд изберет им меру пресечения.

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