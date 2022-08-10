Убийца жены главврача искитимской больницы покончил с собой в СИЗО

Убийца жены главврача искитимской городской больницы Людмилы Кайгородовой покончил с собой в СИЗО. Фото: СК РФ по НСО\соцсети

Убийца жены главврача искитимской городской больницы Людмилы Кайгородовой покончил с собой в СИЗО. ЧП случилось в ночь с 9 на 10 августа.

— Назначена доследственная проверка в отношении сотрудников изолятора, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Напомним, жуткое убийство произошло 27 сентября 2020 года. Преступник пробрался в дом Кайгородовых через окно на первом этаже. В этот момент пострадавшая была дома одна. Злоумышленники связали женщину и изрезали ее ножом. Из дома они вынесли сейф с крупными суммами и ценные вещи. Муж нашел супругу мертвой с изуродованным лицом, когда вернулся с охоты. Убийцу объявили в розыск, и вскоре подозреваемого задержали в Томской области, а позже — этапировали в Новосибирск.

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56-летнюю Людмилу Кайгородову нашел мертвой муж, вернувшийся рано утром с охоты из другого района (подробнее).

Подозреваемого в убийстве жены главврача искитимской больницы задержали в Томске

Там он ограбил офис стройкомпании и убил сторожа (подробнее).

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