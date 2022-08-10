Новосибирские грибники открыли сезон подосиновиков

Грибники открыли сезон подосиновиков. Фото: предоставлено Екатериной Абрамовой.

После сильных ливней с 7 по 10 августа новосибирские грибники приступили к сбору подосиновиков. Их находят в лесах вдоль дорог и возле сел недалеко от Новосибирска. Фотографиями добычи грибники делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022» в социальной сети «ВКонтакте».

Одна из подписчиц нашла подосиновики по дороге в село Плотниково, рядом с Кольцово.

– Подосиновики молоденькие, хорошие. Лес влажный. Также встретили много лисичек, – рассказала в группе Екатерина Абрамова.

Удача поджидает грибников возле сел Боровое и Прогресс, а также в лесу возле Матвеевки. Главное, чтобы земля была влажной. После сильных ливней в Новосибирской области грибы растут хорошо.

Но подосиновиков пока мало. В основном грибники собирают желтые лисички. Они растут практически повсюду.

А вот в Мошковском и Баганском районах, как отмечают грибники, пока сухо. Грибы там не растут, или уже все разобрали.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что из-за засухи из лесов Новосибирской области исчезли грибы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber