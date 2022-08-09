Урожая на лесных полянках из-за сухой погоды стало гораздо меньше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жара не уходит из Новосибирской области. Несмотря на обильные ливни в столице региона, в других районах стоит сушь. Из-за такой непостоянной погоды любители тихой охоты возвращаются из леса с пустыми руками. В группе «Грибы и грибные места в НСО» грибники жалуются на неурожай.

— В субботу на станции Мочище было очень сухо. Собрала лисички там, куда в этом году еще никто не дошел. В остальных местах пусто, три часа прошла порожняком.

— В Жеребцово почти пусто. Дождика тут не хватает. Природа будто впитала грибы обратно.

— Заехал в Караканский бор со стороны Волчно-Бурлинского — тишина. Затем проехал в Антоново, Спирино — тоже тишина. Намотал 200 километров, результат нулевой. Даже поганок не видать.

Мы спросили у синоптиков, с чем связана такая погода и как долго она продержится.

— Осадки этим летом распределяются по Новосибирской области очень неравномерно. Я бы назвала карту осадков пятнистой: на западе и юго-западе области с прошлой недели сухо, а восток заливают дожди. Из-за неравномерного распределения сейчас отмечается почвенная засуха. Еще в апреле — мае на большей части Новосибирской области были засушливые периоды и температура выше нормы, что стало предпосылкой к нынешней засухе, — сообщила КП-Новосибирск начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

В месячном прогнозе погоды на август синоптики отмечали: слишком частых дождей по области ждать не стоит, а температура поднимется выше среднемесячной на 1 — 1,5 градуса. Ближе к норме она будет только в юго-восточных районах.

— Можем сказать, что засуха в тех районах, где она уже зафиксирована, останется до начала сентября. Но, вероятнее всего, со следующей недели погода начнется меняться, плавно переходить в осеннюю. Мы ожидаем пониженный температурный фон и больше осадков, — говорит Анна Лапчик.

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