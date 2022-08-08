Дворы до сих пор затоплены. Фото: Арина Павлова / Татьяна Агафонцева.

Последствия ливневого дождя в Новосибирске, который прошел накануне, видны до сих пор. Из-за дождя случился необычайный потоп в Академгородке. Где-то лужи быстро рассосались, а где-то дворы до сих пор затоплены.

Огромная лужа на улице Полевой. Фото: Татьяна Агафонцева.

— На улице Полевой лужа не уходит больше 12 часов. В машины на парковке попала вода. А все из-за нерабочей ливневки — мы писали заявку еще 24 июля, но ливневку так и не починили, никто из коммунальных служб не торопится помогать, — рассказала КП-Новосибирск жительница Академгородка Татьяна Агафонцева.

Та же самая картина была вечером. Фото: Татьяна Агафонцева.

Больше всего новосибирцев шокировало обрушение потолка в магазине «Магнит» в БЦ «Гнесинка». В бизнес-центре КП-Новосибирск рассказали, что сегодня утром магазин открыл двери как ни в чем не бывало:

— Там установлен потолок Армстронг, то есть он разбирающихся панелей. Магазин на первом этаже находится, никакую крышу не обрывало. Эти панели выпали — их поставили на место. Ущерб минимальный, все уже работает.

От дождя пострадали несколько магазинов. Фото: кадр из видео / «АСТ-54».

Не повезло и супермаркету «Быстроном» на улице Инженерной. Там рухнула плитка, вода залила пол и технику.

— За ночь все последствия потопа мы устранили, все прибрали. Вывески отремонтированы, магазин работает в штатном режиме, — сообщила КП-Новосибирск менеджер «Быстронома».

Подтопило также гаражи и погреба.

Парковка в микрорайоне Щ. Фото: Арина Павлова.

КП-Новосибирск направила запрос в пресс-центр мэрии города с просьбой прокомментировать ситуацию с дождевыми канализациями.

Пострадали и машины в гаражах. Фото: Ольга Шадина.

Несмотря на масштабы бедствия, синоптики не отметили ничего необычного во вчерашнем ливне.

Салоны машин промокли. Фото: Татьяна Агафонцева.

— Это был обыкновенный грозовой ливень с критериями умеренного. С развитием конвективной (кучевой — прим. ред.) облачности ливневые и грозовые дожди прошли по всей Новосибирской области. Уровень осадков — 14 миллиметров, что соответствует норме. Если не работает ливневка, это не значит, что было что-то экстремальное, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

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