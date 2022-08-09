Модельный режиссер стал главой отдела в администрации Бердска после ухода экс-чиновника на «Дом-2»

Новый глава отдела по делам молодежи Иван Ольков (слева) заменил на посту уехавшего на телешоу Владислава Дубровского. Фото: Администрация Бердска / стоп-кадр.

В Бердске закрыли должность уехавшего строить свою любовь на «Дом-2» Владислава Дубровского. Новым директором отдела по делам молодежи стал Иван Ольков. Как рассказали в пресс-службе администрации Бердска, он окончил НГУЭУ и отработал больше 10 лет руководителем студенческого клуба.

– Глава города Бердска Евгений Шестернин выразил надежду, что опыт работы с молодежью Ивана Олькова найдет свое применение в Бердске, – сообщают в пресс-службе администрации города.

В прошлом Иван Ольков занимался режиссурой конкурсов красоты среди детей и «мисс», был заместителем директора модельного агентства Global Russian Models в Новосибирске.

Сам звездный экс-чиновник больше не интересуется новостями из администрации Бердска. Дубровский ищет «ту самую» на телешоу и среди фанаток, но с любовью пока не складывается.

– На должность я не планировал возвращаться, а к новому назначению отношусь спокойно. Моя история с ОДМ закончилась, сейчас я полностью погрузился в «Дом-2», – рассказал КП-Новосибирск Владислав Дубровский.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, почему экс-чиновник променял кресло главы отдела на объективы камер.

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