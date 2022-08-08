Гроза в Новосибирске 8 августа 2022 года: молния ударила в дом, дороги снова затопило

В Новосибирске началась гроза. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Гроза в Новосибирске 8 августа 2022 года началась вечером. Еще днем небо начало затягивать тучами, потом появились молнии, послышались первые раскаты грома и начался сильный ливень.

Машинам снова приходится проезжать по лужам. Фото: Алена КУЛЕШОВА

На левом берегу города молния даже ударила в жилой дом на улице Забалуева. А на правом берегу, из-за сильного дождя на дорогах снова образовались лужи.

Нелегко приходится и пешеходам. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Синоптики обещают осадки еще на протяжении всей недели, несмотря на то, что сами по себе, дни будут теплые.

Где-то лужи перекрывают всю дорогу. Фото: Алена КУЛЕШОВА

А где-то - только половину проезжей части. Фото: Алена КУЛЕШОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирск придет жара до +29 градусов и грозы

Об этом рассказали синоптики (подробнее).

В Новосибирске молния ударила в дом

Это засняли на видео очевидцы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber