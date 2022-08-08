Гроза в Новосибирске 8 августа 2022 года: молния ударила в дом, дороги снова затопило

В Новосибирске началась гроза.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Гроза в Новосибирске 8 августа 2022 года началась вечером. Еще днем небо начало затягивать тучами, потом появились молнии, послышались первые раскаты грома и начался сильный ливень.
Машинам снова приходится проезжать по лужам.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
На левом берегу города молния даже ударила в жилой дом на улице Забалуева. А на правом берегу, из-за сильного дождя на дорогах снова образовались лужи.
Нелегко приходится и пешеходам.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Синоптики обещают осадки еще на протяжении всей недели, несмотря на то, что сами по себе, дни будут теплые.
Где-то лужи перекрывают всю дорогу.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
А где-то - только половину проезжей части.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
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