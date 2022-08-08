В Новосибирске молния ударила в дом

В Новосибирске молния ударила в жилую многоэтажку. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске молния ударила в жилую многоэтажку. Инцидент произошел в понедельник, 8 августа. Его засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— На Забалуева, 92, молния ударила в дом, — подписали ролик в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, грозу сегодня новосибирцам обещали синоптики. Сейчас гроза и ливень разыгрались уже и на правом берегу.

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