В Новосибирск придет жара до +29 градусов и грозы

В Новосибирск на этой рабочей неделе придет жара до +29 градусов и грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск на этой рабочей неделе придет жара до +29 градусов и грозы. Дождь в городе синоптики обещают в уже в понедельник.

— Жара до +29 градусов придет в Новосибирск в среду, 10 августа. В последующие три дня температура будет удерживаться на отметке в 26-28 градусов, а в воскресенье, 14 августа, похолодает до +20 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В понедельник, четверг, субботу и воскресенье возможен дождь. Всю неделю ожидается облачность.

Схожий прогноз на ближайшую неделю дает и сервис gismeteo. Местные синоптики обещают жару до +27 градусов со вторника по четверг, и грозу в понедельник.

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