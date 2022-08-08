В новосибирском Академгородке после ливня обвалился потолок в супермаркете «Быстроном»

В Академгородке крыша очередного магазина рухнула из-за дождя. Фото: Академгородок Сегодня.
Крыши новосибирских магазинов не выдержали напора мощного ливня. В ночь на 8 августа в Академгородке обвалился потолок в супермаркете «Быстроном».
Под натиском потоков воды не выдержала потолочная плитка, и ливень устремился прямо на прилавки. Дождевой водой залило пол и технику, пострадали вывески в зале.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что крыша магазина «Магнит» в новосибирском Академгородке тоже рухнула из-за дождя.
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