В Новосибирске завершили работы по благоустройству площади Маркса вокруг памятника Покрышкину

В Новосибирске благоустроили площадь Карла Маркса вокруг памятника Покрышкину. Фото: Telegram-каналы Анатолия Локтя, Анны Терешковой.

В пятницу, 5 августа, в Новосибирске завершили работы по благоустройству транспортной развязки на площади Карла Маркса. Фотографии опубликовали в своих официальных Telegram-каналах мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и вице-мэр Анна Терешкова.

– Здесь перенесли памятник имени А. И. Покрышкина и сделали подсветку, обустроили дорожно-тропиночную сеть, высадили яблони, кусты сирени, спиреи и розы, сделали цветники из многолетних цветущих растений, – рассказал градоначальник.

Памятник великому летчику установили в центре площади. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

Благоустройством занимался застройщик по благотворительному соглашению с мэрией. На перенос и ремонт памятника, мощение дорожки, установку подсветки и озеленение всего потратили 16 миллионов рублей.

Так выглядит развязка с высоты птичьего полета. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

Напомним, ранее КП-Новосибирск наблюдала за ходом работ. Сначала от недостроенного ДК «Сибсельмаш» на несколько метров перенесли памятник Александру Покрышкину, чтобы установить его в центре площади. Затем установили дорожки и подсветку, а центр кольца раскопали, чтобы высадить растения. После этого оставалось только посадить цветники – и теперь обновленная площадь будет радовать жителей левого берега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber