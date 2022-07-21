В Новосибирске на площади Карла Маркса завершают работы по озеленению

На площади Карла Маркса завершают работы по озеленению территории. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА
На площади Карла Маркса завершают работы по озеленению территории. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Речь идет о территории рядом с памятником летчику Александру Покрышкину.
- Уже провели устройство газона, в полном объеме высадили зеленые насаждения, - написала Анна Терешкова.
По словам политика, осталось только посадить цветники.
4 июля КП-Новосибирск писала, что площадь Карла Маркса вокруг памятника Покрышкину раскопали для озеленения.
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