В Новосибирске раскопали площадь Карла Маркса вокруг памятника Покрышкину для озеленения

В Новосибирске приступили к озеленению площади Карла Маркса. Фото: Зеленый Новосибирск.

В понедельник, 4 июня, кольцо площади Карла Маркса вокруг памятника летчику Александру Покрышкину начали готовить к озеленению. Об этом сообщили на официальной странице управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск».

Экскаваторы убирают мусор и рыхлят землю. Фото: Зеленый Новосибирск.

– В настоящее время происходит планировка территории, устройство грунта, подготовка посадочных мест для зеленых насаждений, – рассказали в «Зеленом Новосибирске».

Скоро здесь высадят цветы и кустарники. Фото: Зеленый Новосибирск.

По дизайн-проекту туда перенесли памятник, вымостили дорожку и обустроили подсветку. Теперь на площади разрыхлили землю. Скоро там высадят цветники и кустарники.

Напомним, в апреле памятник Покрышкину установили на пьедестал в центр площади Карла Маркса.

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