Новосибирский депутат Пирогова прокомментировала свое фото на объявлении о розыске

Хельге Пироговой понравилась фотография в ориентировке. Фото: соцсети.

Депутату горсовета Новосибирска Хельге Пироговой понравилось свое фото в ориентировке о розыске. Об этом девушка заявила на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).

– Не скрою, что одним из самых интересных вопросов был, откинув все прочие беспокойства, – какую фотку возьмут для карточки. У меня взяли из первого моего паспорта. Как хорошо, что она мне нравится, – рассказала Пирогова.

Напомним, депутата объявили в розыск после того, как она уехала из России. Это случилось после возбуждения уголовного дела о распространении заведомо ложной информации: девушка оскорбила российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

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